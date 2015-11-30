القبض على 3 هاربين من السجن 33 عاما فى قضايا مخدرات وسلاح ببنى سويف

تمكن رجال المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، برئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 3 هاربين من السجن 33 عاماً فى قضايا مخدرات وحيازة سلاح.

وضبطت القوة أيمن .س.ع - 27 سنة عامل، مقيم بندر ببا ، والمحكوم عليه في الجناية رقم 7882 لسنة 2014، جنايات مركز ببا ، والمقيدة برقم 1490 لسنة 2014، كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن المؤبد وغرامة 10 اَلاف جنيه.

كما تم ضبط رمضان .ش.ع – 41 سنة قهوجي، ومقيم الشناوية مركز ناصر، والمحكوم عليه في الجناية رقم 4386 لسنة 2013 جنايات مركز ناصر، والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي بني سويف، حصر رقم 798 لسنة 2013 " مخدرات " بالسجن لمدة 5 سنوات بجلسة 11 سيتمبر لسنة 2013.

وتمكنت القوة من ضبط حسني .ع.ح" - 40 سنة عاطل، مقيم المرماح - بندر بني سويف، والمحكوم عليه في الجناية 540 لسنة 2011، جنايات قسم بني سويف، والمقيدة برقم 462 لسنة 2013 كلي بني سويف، حصر رقم 29 لسنة 2013 "سلاح "، بالسجن لمدة 3 سنوات بجلسة 14 مايو لسنة 2015.