الأربعاء |«سميةخشاب ومحمد نور وأحمد فهمي» ضيوف«الليلة دي»

كتبت:إنجي لطفي

تحل الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج «الليلة دي»، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة «سي بي سي»، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً، في حديث خاص عن أعمالها الفنية السابقة، والجديد التي تقدمه، بالإضافة لحديث خاص عن حياتها الشخصية، وزوجها الجديدة.

واعربت «سمية» عن أمنيتها أن ترزق فتاة لتسميها مريم. كما ردت الخشاب في الحلقة على الانتقادات التي طالت اعمالها الأخيرة وعلاقتها بالفنانات لا سيما ثنائيتها مع الفنانة فيفي عبده

واعلنت «خشاب» عن مشاركتها في الجزء القادم من حدائق الشيطان. وتناول الحوار تجربتها الغنائية والبومها الخليجي الجديد والذي خصت البرنامج بأغنية منه.

كما يستضيف البرنامج في نفس الحلقة، الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد نور وابنه، في حديث عن أعمالهم الفنية، والغنائية، والأعمال التي قدموها سويا في فريق «واما»،

ويقدم نجمين«واما»عددا من أفضل أغانيهم خلال الحلقة وقارن فهمي بين تجاربه في التقديم والغناء والتمثيل وخصوصا تجربته مع الفنانة شيرين وتحضيراته لمسلسله الجديد.

وتناول نور بدايته في الكونسرفتوار وتلحينه لابرز المغنين العرب والمصريين وعمله المرتقب مع الفنانة احلام اضافة الى تجربته الغنائية المنفردة.

واستضاف في وقت سابق عددا من نجوم الفن والغناء، ومنهم الفنان أحمد الفيشاوي، وأوكا وأورتيجا، وأمير كرارة، والراقصة دينا، والفنان محمود عبد المغني، وآخرين.