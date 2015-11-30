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رئيس "القومى لحقوق الانسان": وفاة 3 الاف طفل سورى فى الهجرة غير المنظمة

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رئيس "القومى لحقوق الانسان": وفاة 3 الاف طفل سورى فى الهجرة غير المنظمة رئيس "القومى لحقوق الانسان": وفاة 3 الاف طفل سورى فى الهجرة غير المنظمة
قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن إصلاح الخطاب الدينى من الأولويات حاليا لمواجهة الارهاب ووقف نزيف الدم الهادر، مشيرا إلى تدهور انتهاكات حقوق الطفل نتيجة تداعيات ضعف الدول العربية، لافتا إلى وفاة 3 الاف طفل خلال الهجرة غير المنظمة، بالإضافة إلى 700 ألف طفل لاجئ سورى، بحسب المصادر.

جاء ذلك خلال احتفالية الرابطة العالمية لخريجى الأزهربمناسبة اليوم العالمى للطفل، تحت عنوان :"حماية الأطفال فى سياق النزاعات المسلحة ومناطق اللجوء"، بمشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبرنامج "الجالية السورية فى " وبرنامج "رابطات سوريات"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتغيب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والذى كان مقرر له الحضور نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضر الحفل أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، و علاء شلبى – أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

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مصر 365

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