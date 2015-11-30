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ضبط عصابة لكسر السيارات في الشارقة واستعادة مسروقات قيّمة

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ضبط عصابة لكسر السيارات في الشارقة واستعادة مسروقات قيّمة ضبط عصابة لكسر السيارات في الشارقة واستعادة مسروقات قيّمة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط عصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الأثيوبية متخصصة في كسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها واستعادت الشرطة كمية كبيرة من المسروقات التي استولوا عليها.

ومن بين المسروقات التي تم ضبطها بحوزة العصابة والتي تعرف عليها أصحابها، 11 هاتفا ذكيا مرتفعة الثمن و8 ساعات نسائية من الماركات العالمية المشهورة، بالإضافة إلى عدد من النظارات الشمسية الفاخرة والحقائب النسائية والمحافظ الجلدية إلى جانب مبالغ مالية من العملات المتفرقة، حيث قام أفراد العصابة المذكورة بسرقتها والاحتفاظ بقسم كبير منها داخل تجويف بسقف الغرفة التي يقيمون بها في إحدى البنايات السكنية بإمارة عجمان.

وتم تشكيل فريق للبحث عن مرتكبي الجرائم بعد بلاغات عديدة وتمكن الفريق من الإيقاع باحد المتهمين متلبسا بمحاولة السرقة من إحدى المركبات وبالتحقيق معه اعترف بجريمته ودل على شريكين آخرين.

وكشف العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات بالإنابة أنه تبين من خلال التدقيق على المتهمين ان أحدهم من اصحاب السوابق في جرائم السرقة، وطالب العاجل أصحاب المركبات بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.

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