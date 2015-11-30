فيديو .. كلمة محمد بن زايد بمناسبة يوم الشهيد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يوم الشهيد مناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية نحتفي فيها بتضحيات شهدائنا الأبرار.

وقال سموه - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص يوم للشهيد هو تأكيد أن الوطن لا ينسى أبدا أبناءه الذين يضحون دفاعا عنه في ساحات العز والفخر.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «تعددت أيامنا الوطنية بتنوع الإنجازات والمكتسبات وكل منها يحمل أبعادا وطنية مشرفة إلا أن هذا اليوم الذي نحتفي به؛ يشكل أقصى قيم الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص وأشدها تأثيرا إنه يوم الشهيد.. يوم العز والفخر.. يوم المجد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يوم الولاء لوطن الخير من شعب الوفاء.. يوم نكرم فيه شهداءنا البواسل ونحتفي بشجاعتهم وبسالتهم وعزيمتهم وتضحياتهم.. أبطالا جادوا بأرواحهم الطاهرة الزكية في ميادين الحق والواجب والإنساني لكي تظل راية الإمارات عالية خفاقة رمزا للقوة والعزة والمنعة».

وقال سموه: «إننا نقف في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن نخلد فيه بطولات وتضحيات وملاحم شهدائنا الأبرار في صفحات التاريخ اعتزازا وفخرا وامتنانا لما قدموه من أجل الوطن والقيم الإنسانية».

مضيفاً سموه: «لقد كان قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تعبيراً عن الاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار وما يمثلونه من قيم الشجاعة والإقدام والفداء وتأكيدا أن الوطن لا ينسى أبدا أبناءه الذين يضحون دفاعا عنه في ساحات العز والشرف ويعملون من أجل رفعته وعزته سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بحيث أصبح كل شهيد ملحمة وطنية متكاملة ستظل قدوة ونبراسا لأبنائنا وبناتنا في حب الوطن وعزته».

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