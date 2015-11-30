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ضبط 2000 مخالفة وإغلاق 25 محلا بدون ترخيص فى الجيزة

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ضبط 2000 مخالفة وإغلاق 25 محلا بدون ترخيص فى الجيزة ضبط 2000 مخالفة وإغلاق 25 محلا بدون ترخيص فى الجيزة
أكد الدكتور خالد العادلى، محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة نجحت بالتعاون مع شرطة المرافق فى ضبط 2000 مخالفة متنوعة، وغلق 25 محلا بدون ترخيص، فى حملة مكبرة استمرت يومين بأحياء محافظة الجيزة لإعادة الانضباط للشارع وتسيير حركة المرور.

وأضاف المحافظ، عقب اجتماعه اليوم لمتابعة جهود المحافظة فى رفع الإشغالات، أن الحملات شملت أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة والدقي والشيخ زايد وأكتوبر أول وإمبابة وكرداسة ومنشية البكارى والعجوزة وأوسيم، لإعادة الانضباط فى جميع أحياء ومراكز محافظة الجيزة، وتحقيق السيولة المرورية لمواجهة الازدحام الذى ينتج عن انتشار الباعة الجائلين والكافيتريات المخالفة، مما يتسبب فى إعاقة حركة سير المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء وزيادة الحركة الطلابية للمدارس والجامعات.

وطالب المحافظ الأجهزة المعنية باستمرار هذه الحملات وتطبيق القانون على الجميع بكل حسم، مؤكداً أن الشارع حق أصيل للمواطن.

من جهته قال العميد دكتور خالد عصر، قائد شرطة المرافق، إن الحملات أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من الإشغالات علي مستوى كافة الأحياء تمثلت فى ضبط ورفع إشغالات بلغت عدد 735 كرسى و520 ترابيزة و25 إعلان بدون ترخيص و23 سلاسل وأوتاد حديدية و28 أنبوبة بوتاجاز و17 ثلاجة عرض.

كما تم تنفيذ 14 حالة إزالة لعقارات مخالفة وتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة وتنفيذ 65 حالة إزالة إدارية متنوعة لأكشاك بدون ترخيص وتعديات طرق واعتداء علي حرم الشوارع والمحاور الرئيسية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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