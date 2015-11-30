محافظ الأقصر يزور مدسة المتفوقين بمدينة طيبة ويشيد بمستوى الطلاب

أجرى محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مدرسة الاقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومقرها مدينة طيبة بالاقصر، حيث اشاد بمستوي الطلاب المتميز ونبوغهم الدراسي خلال زيارته للمدرسة برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم طه بخيت والدكتور عبد الرزاق محمد الصغير مدير المدرسة.

واستمع المحافظ لمطالب طلاب المدرسة حيث شكا الطلاب من بعد مسافة مقر سكنهم بمدينة الطود والمدرسة بمدينة طيبة مما يؤثر علي تحصيلهم الدراسي وكذلك نقص بعض الامكانيات الخاصة بالمعامل وتوفير الانترنت والوجبات الغذائية المقدمة لهم.

وطالب محمد بدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة مخاطبة كافة الجهات للتعاون مع المدرسة بهدف تطويرها كما وجه بمخاطبة مسئولي الأثار لتنظيم رحلات لطلاب المدرسة لمزارات الاقصر السياحية والاثرية، وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بزيارة المدرسة والتعرف علي احتياجات الطلاب وتوفيرها لهم، وكذلك إشراك الطلاب في انشطة الشباب والرياضة والانشطة الثقافية والمسابقات، خاصة وان الطلاب لديهم مواهب رياضية بالاضافة الي بحث امكانية توصيل انترنت هوائي "واي فاي" لسكن الطلاب المؤقت في مركز التعليم المدني بالطود، موجها بسرعة تجهيز الدار المخصصة لسكن طلاب مدرسة المتفوقين بمدينة الاقصر وكذلك تجهيز المعامل بالمدرسة.

يذكر أن مدرسة المتفوقين بها 47 طالب وطالبة من محافظات المنيا وسوهاج واسيوط والجيزة واسوان والفيوم وبني سويف، بالإضافة إلي الاقصر وبدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام وتقبل المدرسة الطلاب المتفوقين من الحاصلين علي مجموع 98% فأعلي في المرحلة الاعدادية، بالإضافة إلي حصول الطالب علي درجة بنسبة 100% في مادتين من 3 مواد هم العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية واجتياز المقابلة الشخصية.