افتتاح المهرجان الأول للأسر الطلابية بجامعة طنطا

افتتح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا مهرجان الأسر الطلابية الأول الذى تنظمه رعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر على ملاعب وصالات المجمع الطبى، وتتضمن فاعليات المهرجان نشاطات وتنظيم منافسات بين الاسر الطلابية بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم فى بيان، أن الجامعة تعمل على تقديم أفضل ما لديها من إمكانيات لكافة الأنشطة الطلابية للعمل على رفع روح الابتكار والابداع لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإن الجامعة لا يقتصر دورها على العملية التعليمية ولكنها تولي أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة من خلال خطة النشاط الطلابى بالجامعة، مؤكداً على ضرورة حث الطلاب على المشاركة فى تلك الأنشطة.

ومن جانبه أشار الدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الأسر الطلابية يعد من أهم الأنشطة الطلابية داخل الجامعة بما يتيح للطلاب ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وحرية التعبير عن ارائهم واختيار النشاط المناسب لهم، ويعمل على توطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وأساتذتهم.

حضر الافتتاح الدكتور مجدى وكوك المستشار الرياضى بالجامعة، والدكتور خالد الفلاح مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، والأستاذ جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب.