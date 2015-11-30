«الاستثمار» تكشف تفاصيل مؤتمر «المشاريع الكبرى في مصر» مع شركة «ميد»

أعلنت وزارة الاستثمار،اليوم، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبتنظيم من شركة «ميد»، تفاصيل مؤتمر «المشاريع الكبرى في مصر»، الذي سينعقد يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، في فندق فور سيزونز نايل بلازا في القاهرة.

وسيشكل المؤتمر منصة رئيسية للوزارات الحكومية المصرية التي تشارك في تطوير المشاريع الكبرى لعرض إنجازاتها من خلال عرض مستجدات مشاريعها والكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة باستراتيجيات السياسات والمالية والاستثمار لتنفيذ مزيد من المشاريع الكبيرة في مصر.

وسيمثل المؤتمر منصة لجهات الاستثمار والتمويل والمستثمرين الخليجيين والقطاع الخاص للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية في سوق المشاريع المتنامي في مصر والاستفادة منها.

وسيشارك في المؤتمر مستثمرون من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وممثلون عن العائلات المتخصصة بالأعمال وصناديق الثروة السيادية الخليجية، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والممولين الإقليميين والخبراء في قطاع الخدمات والمشاريع، وسيوفر الملتقى الفرصة لجميع هؤلاء للتعرف على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر المتوفرة في السوق المصري.

وقال إدموند أوسوليفان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات أن من بين أهم المشاريع التي سيسلط عليها المؤتمر الضوء “محور قناة السويس وتطوير المنطقة المحيطة بالمجرى المائي، وخطط زيادة توليد الطاقة، والمشاريع التي تتم ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”وغيرها من المشاريع”.

> وسيشارك في “مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر” عدد من المتحدثين البارزين من الحكومات وقطاع الأعمال، حيث سيشارك من الحكومة وزير الإستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هاني قدري دميان، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ووزير السياحة هشام زعزوع، ووزير المواصلات سعد الجيوشي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وعبد اللطيف مشالي رئيس قطاع تطوير الأداء والاتصال السياسي في وزارة الكهرباء والطاقة، والسفير ياسر النجار النائب الأول لوزير الإستثمار، وشريف سامي رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، وعاطر عزت حنورة مدير القطاع المركزي للشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”بوزارة المالية، وجمال حجازي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية، والمهندس جمال الشامي نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر لقطاع البضائع، والدكتور مهندس إبراهيم علي العسيري مستشار شؤون الكهرباء والطاقة النووية بوزارة الكهرباء والطاقة.

> ومن القطاع الخاص سيشارك المتحدثون حسين منسي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج هولسيم، والدكتور محمد فهمي نائب رئيس شركة (EHAF) للإستشارات الهندسية، وطارق منصور الشريك الإداري بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وندا شوشة المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي، وريو كوهوهارا كبير ممثلي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).

> وأضاف أوسوليفان: ‘‘تفخر ميد بالعمل يدًا بيد مع مصر خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة، وسيركز مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر على التحديات الحالية التي تواجه العملة المصرية، والتوقعات المستقبلية لتمويل المشاريع الكبرى، والخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع متوسطة إلى طويلة المدى، وخلال هذا المؤتمر ستتاح الفرصة للقطاع الخاص للإطلاع بوضوح على استراتيجيات الحكومة الاستثمارية لإقامة المزيد من الشراكات معها”.

ويحظى “مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر” برعاية عدد من الجهات ومن بينها أوراسكوم للإنشاء، ولافارج هولسيم، وجماعة المهندسين الإستشاريين (ECG) ، وشركة سينود اسيا المحدودة، وشركة الشعفار للمقاولات العامة، وشركة إيهاف للاستشارات الهندسية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز. أما الشركاء الإعلاميين الرسميين فهم “سكاي نيوز عربية” وديلي نيوز إيجيبت” و”جريدة البورصة”.