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مدرب الزمالك - تعرف على ياروليم الهجومي الذي لا يعترف بثبات التشكيل

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مدرب الزمالك - تعرف على ياروليم الهجومي الذي لا يعترف بثبات التشكيل مدرب الزمالك - تعرف على ياروليم الهجومي الذي لا يعترف بثبات التشكيل

كارل ياروليم التشيكي البالغ من العمر 59 عاما هو أحد المرشحين لقيادة الزمالك خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا فما هي إنجازاته؟ وما الخبرات التي يمتلكها ليصبح مؤهلا لمنصب المدير الفني لبطل ؟

أعلن الزمالك عن أسماء خمسة مرشحين سيتولى أحدهم قيادة الفريق في المرحلة المقبلة التي يدافع فيها عن لقبه في الدوري المحلي وكأس مصر.

ويقدم FilGoal.com تقريرا مفصلا عن كل مرشح من الخمسة ليتعرف جمهور القلعة البيضاء عليهم عن قرب.

ونقدم في هذا التقرير كل تفاصيل السيرة الذاتية لكارل ياروليم مدرب فريق ملادا بوليسلاف التشيكي الحالي.

بطل الدوري

ظهر ياروليم وعرفه الجميع عندما قاد فريق سلافيا براج التشيكي للفوز بالدوري موسمين متتاليين (2008 و2009) قبل أن يتولى سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ويتوج معه بالدوري أيضا عام 2011.

انتدبه فريق أهلي جدة (صاحب المركز الخامس في الدوري موسم 2010-2011) في أغسطس 2011 ليخوض معه موسما استثنائيا نافس فيه الفريق على جميع البطولات حتى الرمق الأخير.

ففاز ياروليم بكأس خادم الحرمين الشريفين واحتل وصافة الدوري بفارق نقطتين عن الشباب وخسر نهائي دوري أبطال آسيا بثلاثية أمام أولسان الكوري الذي حرمه من التأهل لمونديال الأندية.

تراجع أداء الفريق السعودي الموسم التالي واحتل المركز الخامس في الدوري ليرحل ياروليم للدوري الإماراتي ليقود فريق الوحدة الذي لم يستمر معه لأكثر من 10 مباريات لتنتهي رحلته في الوطن العربي.

تولى فريقه الحالي (ملادا بوليسلاف) منذ يناير 2014 واحتل المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم الماضي ليشارك هذا العام في الدوري الأوروبي ويغادر من الدور الثاني أمام سترومسجودست النرويجي

ويحتل ياروليم حاليا المركز الثالث في الدوري بعد 13 جولة فاز في ثماني منها وخسر مباراتين.

هجومي "3"يفضل ياروليم كرة القدم الهجومية فيلعب بطريقة 3-4-3 وتتضح فلسفته من خلال عدد الأهداف التي سجلها واستقبلها فريقه.

فعلى الرغم من تواجده في المركز الثالث إلا أنه صاحب أقوى هجوم في الدوري بتسجيله 37 هدفا أي معدل تهديفي قدره 2.8 هدفا للمباراة الواحدة.

لكن عابه سوء الأداء الدفاعي فاستقبل فريقه 21 هدفا في 13 مباراة.

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