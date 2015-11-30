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محافظ المنيا يلتقى وفد كويتى لبحث فرص الاستثمار

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محافظ المنيا يلتقى وفد كويتى لبحث فرص الاستثمار محافظ المنيا يلتقى وفد كويتى لبحث فرص الاستثمار
بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مع وفد شركة المعايير الخليجية بدولة الكويت، أوجه التعاون المشتركة في الفترة القادمة، بهدف الوصول إلى أفضل للسبل للاستثمار في المحافظة.

وضم الوفد، دكتور جلوي مبارك الدوسري مدير عام الشركة ونايف مبارك نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس احمد زايد المدير التنفيذي للشركة.

وأشاد الوفد بالبرنامج الاستثماري الذي أعدته المحافظة لطرح الفرص الاستثمارية بها وخاصة بالمنطقة الصناعية ،إلي جانب التسهيلات التي توفرها المحافظة في إجراءات الاستثمار.

وحرص المحافظ على القيام بجولة على الكورنيش بمرافقة الوفد الكويتي، الذي أبدى إعجابه بجمال وروعه الكورنيش، مؤكدا انه من المتوقع أن يصبح وجهة سياحية في السنوات القادمة.

ولفت محافظ المنيا إلى العلاقات الطيبة مع دولة الكويت الشقيقة، موضحا أهمية الاستثمار في مجالات "التعليم والصحة والإسكان"، حيث تعد من القطاعات ذات الأولوية والاهتمام والتي يظهر مردودها على المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا على استعداد المحافظة لتوفير كافة السبل والتسهيلات لتيسير العمل خلال الفترة المقبلة، مع توفير كافة إمكانيات ومقومات المحافظة لخدمة المستثمرين وكافة الأفكار التي تخدم مواطني المحافظة.

واقترح المهندس أحمد زايد المدير التنفيذي للشركة تنظيم مؤتمر بدولة الكويت بالتعاون مع غرفة التجارة لعرض الفرص الاستثمارية بالمنيا على رجال الأعمال والمستثمرين في الكويت بحضور ممثلين للمحافظة، وجاري حاليا دراسة الفكرة.

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