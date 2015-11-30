بدء تسليم أوراق جولة الإعادة بانتخابات البرلمان بالدقهلية للمستشارين

بدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدقهلية، توزيع أوراق الاقتراع والمظاريف الخاصة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات، على المستشارين المشاركين فى الانتخابات.

يذكر أن مرحلة الإعادة تبدأ غدا، وينافس خلالها 52 مرشحًا على 26 مقعدًا، وذلك بعد توقف الانتخابات بدائرة بندر المنصورة بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتشمل محافظة الدقهلية 11 دائرة و 1759 لجنة فرعية تشمل؛ 160 لجنة بالدائرة الأولى بقسم أول وثاني المنصورة، 175 لجنة بالثانية مركزى المنصورة ومحلة الدمنة، 160 لجنة بالثالثة مركز بلقاس، 174 لجنة بالرابعة مركزى طلخا ونبروه، 139 لجنة بالخامسة مركزى بنى عبيد ودكرنس، 121 لجنة بالسادسة مركز شربين، 124 لجنة بالسابعة مركزي المنزلة والمطرية، 136 لجنة بالثامنة مركز منية النصر، 214 لجنة بالتاسعة مركز ميت غمر، 127 لجنة بالدائرة العاشرة مركز أجا، و219 بالحادية عشرة بمركز السنبلاوين.

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