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إلغاء شرط دورة الإنترنت للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه

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إلغاء شرط دورة الإنترنت للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه إلغاء شرط دورة الإنترنت للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه
أجتمع مجلس إدارة الخدمة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات أمس برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر المجلس إلغاء دورة الإنترنت المقررة كشرط من شروط الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه والتي تعقد بمركز تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد إقرار دورة الـ ICTP كشرط للترقي للمعيدين والمدرسين المساعدين وكذلك دورة البحث في قواعد البيانات العالمية كشرط للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن المجلس قرر تحديث العمل بإدارة الصيانة بمركز تكنولوجيا المعلومات بعد شكوي تأخر أعمال الصيانة، حيث تقرر شراء قطع الغيار كمخزون بمركز تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في اعمال الصيانة ووضع آلية يتم بموجبها التعامل مع الكليات لسرعة الصيانة ومراقبة أداءها علي أكمل وجه، وكذلك ترقيم الأجهزة المتعاقد عليها بملصق ورقي وعدم إجراء أو صيانة أو شراء قطع الغيار لأجهزة الحاسب بالجامعة إلا من خلال مركز الصيانة بمركز تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة أن ما تمثله المكتبة الرقمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من وسيلة هامة للبحث وما توفره من جهد ومال وتخفيفاً علي موازنة الجامعة بتحمل طلاب الدكتوراه والماجستير والدبلوم تكلفة هذه الخدمة حيث أنهم هم المستفيد الأول منها.

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مصر 365