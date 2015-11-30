مكافحة المخدرات تضبط 3 أطنان بانجو و38 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "المنيا، القاهرة ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، الإسكندرية ، البحيرة ، شمال سيناء ، الفيوم ، أسوان ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس" خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط 3 أطنان بانجو المخدر و10,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و365 جرام هيروين و40 جراما من مخدر الأفيون و38004 أقراص مخدرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.