مكافحة المخدرات تضبط 3 أطنان بانجو و38 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "المنيا، القاهرة ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، الإسكندرية ، البحيرة ، شمال سيناء ، الفيوم ، أسوان ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس" خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط 3 أطنان بانجو المخدر و10,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و365 جرام هيروين و40 جراما من مخدر الأفيون و38004 أقراص مخدرة.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.