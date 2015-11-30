أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات تضبط 3 أطنان بانجو و38 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة

Google+ Print
مكافحة المخدرات تضبط 3 أطنان بانجو و38 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة مكافحة المخدرات تضبط 3 أطنان بانجو و38 ألف قرص مخدر خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "المنيا، القاهرة ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، الإسكندرية ، البحيرة ، شمال سيناء ، الفيوم ، أسوان ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس" خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط 3 أطنان بانجو المخدر و10,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و365 جرام هيروين و40 جراما من مخدر الأفيون و38004 أقراص مخدرة.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365