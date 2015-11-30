شجار عنيف فى مجلس النواب الجزائرى بين نواب المعارضة والموالاة

>تحول مجلس النواب فى الجزائر اليوم الاثنين إلى ساحة للمعركة بين نواب المعارضة والموالاة بمناسبة جلسة التصويت على قانون الموازنة لعام 2016 الذى يقر العديد من الزيادات خاصة فى أسعار الوقود والكهرباء ويمنح امتيازات غير مسبوقة للقطاع الخاص.

ودخل بعض النواب من المعارضة والموالاة فى مشاجرات وصفت بـ "العنيفة" كما تبادلوا اللكمات، وحاول بعض نواب المعارضة احتلال مقعد رئيس مجلس النواب ونوابه لعرقلة عملية التصويت، فيما رفع آخرون عدة شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لـ" خصخصة الدولة " ووضعها فى خدمة " الاوليغارشيا ".

ويعتزم نواب أحزاب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية (المحسوبون على الموالاة وهم الذين يملكون الأغلبية) التصويت على قانون الموازنة الذى يرفضه نواب أحزاب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية. بينما يسيطر الانقسام على نواب كتلة الأحرار.