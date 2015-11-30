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نائب رئيس محكمة أردنية: بالمنطقة العربية نمنح العمل للمعاق كأننا نمن عليه

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نائب رئيس محكمة أردنية: بالمنطقة العربية نمنح العمل للمعاق كأننا نمن عليه نائب رئيس محكمة أردنية: بالمنطقة العربية نمنح العمل للمعاق كأننا نمن عليه
أكد الدكتور محمد الطراونه نائب رئيس محكمه التمييز الأردنية، أن العمل حق أصيل لذوى الإعاقة، ولكن فى بلادنا العربية نعطيه لصاحب الإعاقة وكأننا نمن عليه.

وأوصى الدكتور الطراونه، خلال الندوة القومية حول "النساء ذوات الإعاقة: بين الحماية والمساواة"، بمدينة شرم الشيخ، بضرورة مراعاة وجود الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لدى المؤسسات التى تقدم الخدمة للمعوقين، وأن يتم وضع مؤشرات أداء وقياس لمستوي وجودة الخدمات المقدمة للمعوقين ، وأن يتم العمل وفق إطار مؤسسي ومن خلال تشريعات انظمة لذلك، وتحديد الأدوار والمسئوليات للمؤسسات التى تتعامل مع الأشخاص المعوقين وخلق نوع من التوعية المجتمعية حول أهمية النهج التشاركى فى العمل.

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