مقتل مسئول الشرطة الإسلامية فى تنظيم داعش بالموصل

قتل مسئول الشرطة الاسلامية فى تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه اليوم الاثنين فى قصف للتحالف الدولى شمال الموصل ، فيما قتل خمسة من قوات البيشمركة فى تفجير انتحارى فى ناحية زمار غر ب الموصل.

وقالت مصادر مطلعة إن التحالف الدولى قصف عجلات تعود للشرطة الاسلامية بالقرب من مبنى النجدة النهرية فى غابات الموصل ما اسفر عن مقتل مسئولها (سعد جبار الهلالى ) وثلاثة من مرافقيه خلال تواجدهم بالقرب من مبنى النجدة النهرية شمالى الموصل فضلا عن إعطاب ثلاثة عجلات تعود للنجدة النهرية كانت مركونة قرب مكان الحادث.

وعلى صعيد أخر ، أعلنت المصادر مقتل خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة سبعة اخرين بينهم ضباط عندما فجر انتحارى يقود سيارة مفخخة نفسه بالقرب من نقطة للبيشمركة فى ناحية زمار التى تخضع لسيطرة البيشمركة ، مبينا أن جثث البيشمركة والمصابين نقلت لمستشفيات محافظة دهوك بعد فرض طوق امنى مشدد من قبل قوات البيشمركة مدخل ناحية زمار.