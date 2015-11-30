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مقتل مسئول الشرطة الإسلامية فى تنظيم داعش بالموصل

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مقتل مسئول الشرطة الإسلامية فى تنظيم داعش بالموصل مقتل مسئول الشرطة الإسلامية فى تنظيم داعش بالموصل
قتل مسئول الشرطة الاسلامية فى تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه اليوم الاثنين فى قصف للتحالف الدولى شمال الموصل ، فيما قتل خمسة من قوات البيشمركة فى تفجير انتحارى فى ناحية زمار غر ب الموصل.

وقالت مصادر مطلعة إن التحالف الدولى قصف عجلات تعود للشرطة الاسلامية بالقرب من مبنى النجدة النهرية فى غابات الموصل ما اسفر عن مقتل مسئولها (سعد جبار الهلالى ) وثلاثة من مرافقيه خلال تواجدهم بالقرب من مبنى النجدة النهرية شمالى الموصل فضلا عن إعطاب ثلاثة عجلات تعود للنجدة النهرية كانت مركونة قرب مكان الحادث.

وعلى صعيد أخر ، أعلنت المصادر مقتل خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة سبعة اخرين بينهم ضباط عندما فجر انتحارى يقود سيارة مفخخة نفسه بالقرب من نقطة للبيشمركة فى ناحية زمار التى تخضع لسيطرة البيشمركة ، مبينا أن جثث البيشمركة والمصابين نقلت لمستشفيات محافظة دهوك بعد فرض طوق امنى مشدد من قبل قوات البيشمركة مدخل ناحية زمار.

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