محافظ سوهاج:دمج المحافظة ضمن المناطق النائية لتغطية العجز فى الفريق الطبى

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، على احترامه لجميع أعضاء المهن الطبية والأطباء البشريين ونقيب الأطباء كرمز لهم وأن رقى ونهوض الخدمات الصحية بالمحافظة لن يتم إلا بتضافر جهود جميع أعضاء المهن الطبية ونقبائهم كممثلين ورموز لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المهن الطبية بحضور ا.د / نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، ود / يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وا.د / أحمد فوزى نقيب أطباء سوهاج، وا.د / أحمد القاضى نقيب الصيادلة بسوهاج، وأ.د / صلاح عبد الكريم نقيب أطباء الاسنان بسوهاج، وأ.د / أحمد راغب نقيب نقابة العلاج الطبيعى، وذلك بنادى أعضاء المهن الطبية بسوهاج.

وأوضح المحافظ أنه كممثل للجهة التنفيذية لا يمكن أن يقوم بمخالفة القانون أو اللوائح وأن إحالة موضوع تصريحات أ.د / أحمد فوزى نقيب الأطباء إلى النيابة الإدارية لم يكن المقصود اتهام أو تحقيق للنقيب، وإنما لاستبيان حقيقة التصريحات، لافتا إلى أهمية تضافر جهود الفريق الطبى للوصول بالخدمات الطبية بالمحافظة إلى جودة وكفاءة تليق بالمواطن السوهاجى.

ووافق الاجتماع على رفع طلب لرئيس الوزراء لدمج محافظة سوهاج فى المناطق النائية لقانون 14 لتغطية العجز فى الفريق الطبى، وطرح الأعضاء مجموعة من المطالب منها دراسة الحوافز الممكن إصدارها لجذب الأطباء للمناطق النائية بالمحافظة والمراكز الحدودية، وإعطاء الفرصة لأصحاب المنشآت الطبية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للتراخيص الطبية، وكذلك دعم مديرية الصحة لبرامج التدريب المتميزة لأعضاء المهن الطبية، وإعادة النظر فى رسوم النظافة الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة، وكذلك دعم اتحاد المهن الطبية للحصول على أرض لإنشاء نادٍ بإحدى المدن الجديدة "سوهاج أو أخميم"، وأن تكون جميع توزيعات أعضاء المهن الطبية عن طريق لجان يكون ممثلا فيها أحد أعضاء النقابة المختصة.

وأكد المحافظ أنه على استعداد لتنفيذ أى خطوات تخدم القطاع الصحى بالمحافظة، وأعرب عن خالص تقديره البالغ الأطباء وأعضاء مجلس المهن الطبية، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما أمام الجميع لحل كافة المعوقات فى سبيل دعم المنظومة الصحية بسوهاج.