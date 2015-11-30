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افتتاح المهرجان العشرين للجوالة بجامعة المنيا

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افتتاح المهرجان العشرين للجوالة بجامعة المنيا افتتاح المهرجان العشرين للجوالة بجامعة المنيا
افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا مهرجان الجوالات العشرين بالمخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات ومديري مكاتب رعاية الطلاب بالكليات ومسئولي التواصل الطلابي بالجامعة وحبشي مصيلحي مدير عام رعاية الطلاب ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة ومسئولي الأنشطة بكليات الجامعة وطارق عرفة قائد إدارة المرشدات بالمنيا ورؤي الفطاطري وفاطمة صديق أعضاء مجلس الإدارة.

بدأت مراسم المهرجان بطابور عرض لجوالات كليات الجامعة يحملون أعلام الجامعة والكليات تبعه تحية العلم ثم تفقد رئيس الجامعة مخيمات الجوالة المنفذة من الطالبات من كل كليات الجامعة.

أكد الدكتور جمال أبو المجد أن مهرجان الجوالات هذا العام يأتي بعد توقف ثلاثة أعوام ماضية افتقدت فيها الطالبات هذا النشاط المتميز الذي يضيف إلي شخصية الطالبة الكثير من المهارات ويعزز سمات العزة والكرامة كما أن لها دورا عظيما في تشكيل شخصيتهن مؤكداً بأن إدارة الجامعة قد أعادت صيانة وتجهيز مخيم الجوالة ليكون مواكباً لهذا الحدث متمنياً من الطلاب الإستفادة من هذه المعسكرات.

وأكد الدكتور نعمان بأن الطالب هو الضلع الثالث والركيزة الأساسية التي أنشأت من أجلها الجامعات والجامعة توفر لهم إلي جانب العملية التعليمية ممارسة الأنشطة الطلابية وأهمها نشاط المرشدات>

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