فوائد التمر للأطفال مع وصفة سهلة التحضير

يعتبر التمر غذاء كاملاً لا مثيل له للأطفال، وهو منجم غني بالمعادن الأساسية. التي تنشط بدنه وتمده بالطاقة اللازمة للحركة، نادين طيارة، اختصاصية تغذية ومديرة مركز "رايت بايت"، تشرح لك فوائد التمر، وتقدم وجبة يمكن تحضيرها بسهولة له.

فوائد التمر

- يحتوي التمر على السكر الطبيعي الذي ينظم عملية الهضم عند طفلك.

يزود جسمه بالمعادن والالياف الغذائية والفيتامينات، أهمها الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والفسفور، والمنغنيز والكبريت، والنحاس، والمغنيسيوم.

تحتوي كل حبة تمر على 75% كربوهيدرات، و2.5% دهون، و1.3% أملاح معدنية، و10% ألياف. وتختلف هذه النسب من نوع لآخر.

- يزيد نموه العقلي، فضلاً عن مساهمته في تقوية حاستي السمع والبصر لديه. لذلك يُنصح بإدخاله في الغذاء الخاص للطفل بعد عامه الأول.

- يجدد الطاقة والحيوية كونه من السكريات البسيطة سهلة الحرق والهضم، لذا فهو يعد خياراً مثالياً للأطفال كثيري النشاط.

وصفة ألواح التمر

تكفي لصنع 12 قطعة

المقادير:

مقادير العجينة

32 غ زبدة المارجرين الخفيفة الدسم + 30 غ شوفان أبيض + 20 غ سكر أسمر + 10 غ طحين متعدد الاستعمالات + 8 غ مسحوق السكر + 3 غ مسحوق القرفة + رشة ملح

مقادير الحشوة: 25 غ معجون التمر + 10 مل ماء

طريقة الإعداد:

• يُسخن الفرن على 170 درجة مئوية. و تُفرش طبقة من ورق الزبدة في صينية الفرن.

• يُسخن معجون التمر في مقلاة و•يُضاف إليه الماء ويمزج جيداً. ثم يوضع جانباً.

• تُمزج زبدة المارجرين مع الشوفان الأبيض، والسكر الأسمر، والطحين، ومسحوق السكر، ومسحوق القرفة، ورشة الملح في وعاء المزج. حتى تُصبح هشة القوام.

• تُقسم العجينة إلى جزئين متساويين. وتُمد كلا طبقتي العجينة وتُشكل على شكل قطعتين مستطيلتين ومتساويتين.

• توضع شريحة من العجينة في الصينية ويوضع فوقها التمر بشكل متساو، ثم يُغطى التمر بشريحة العجينة الثانية.

• توضع العجينة في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم تُخرج منه وتُترك على سطح بارد.

• تُقطع إلى 12 قطعة متساوية.

معلومات غذائية (في الحصة الواحدة)

طاقة: 51.6 سعرة حرارية

بروتين: 0.7 غرام

دسم: 1.9 غرام

كربوهيدرات: 7.9 غرام

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