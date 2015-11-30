ضبط 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك خلال تنفيذ حملة أمنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد.

وصرح اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار، أن هناك حملات مستمرة على جميع مبان الركاب بالمطار وقرية البضائع، بتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام وتحقيق الانضباط المرورى بدائرة المطار، وأيضا تشديد الإجراءات التأمينية أثناء إنهاء إجراءات سَفَر الركاب وعودتهم من الخارج.

وأشار فتحى، إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق المضبوطين، وترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.