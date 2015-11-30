بيع تذاكر مباراة الأهلي ودبي بـ ' بطاقة الهوية '

قرر منظمو مباراة الأهلي أمام فريق دبي الودية، عدم اعتماد بيع أي تذكرة لحضور المباراة بدون الحصول على صورة هوية صاحب الطلب.

وتتولى شركة إيفاكس طبع تذاكر مباراة يوم الأربعاء بعد الاتفاق مع الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي تيلي سيرف.

وجاء القرار نظراً لصغر حجم مدرجات ملعب دبي الذي يستضيف اللقاء ولا تتسع مدرجاته لأكثر من خمسة آلاف متفرج فقط.

وتبلغ سعة المدرجات 5 آلاف مقعد مقسمة إلي 120 مقعداً بالمقصورة الرئيسية و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليمين و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليسار.

وسيتم ختم التذكرة بعد التأكد من الهوية، لتصبح معتمدة رسمياً، مع رفض دخول أي شخص لا يحمل التذكرة الموثقة.

وتبلغ أسعار التذاكر كما يلي:

المقصورة: 300 درهم

الدرجة الأولى: 200 درهم

الدرجة الموحدة: 100 درهم