حلم الأوليمبياد - ميدو لـ في الجول: منتخب مصر قادر على تجاوز التعادل غير المتوقع مع الجزائر

يثق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي في قدرة منتخب مصر الأوليمبي على تجاوز التعادل غير المتوقع – بحسب رأيه – أمام الجزائر في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وافتتح الفراعنة مشوارهم في المجموعة الثانية من البطولة المقامة في السنغال والمؤهلة لأوليمبياد 2016، بالتعادل مع الجزائر 1-1.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "لدي ثقة في إمكانات حسام البدري المدير الفني وقائمة اللاعبين، بالرغم من التعادل الذي لم نتوقعه".

واستدرك "هذا الفريق قادر على تجاوز السلبيات التي وقع فيها في مباراة الجزائر، والمطلوب الآن بذل أقصى جهد أمام نيجيريا ثم مالي".

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.