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مدرب الزمالك السابق: كنا قادرين على قهر الأهلي بخماسية في السوبر.. و6-1 لم تتكرر بسبب ' الوقفة '

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مدرب الزمالك السابق: كنا قادرين على قهر الأهلي بخماسية في السوبر.. و6-1 لم تتكرر بسبب ' الوقفة ' مدرب الزمالك السابق: كنا قادرين على قهر الأهلي بخماسية في السوبر.. و6-1 لم تتكرر بسبب ' الوقفة '

قال علاء عبد الغني المدرب المساعد السابق للزمالك إن فريقه كان قادرا على الفوز بكأس السوبر المصرية بنتيجة كبيرة على غريمه اللدود الأهلي.

وأثنى عبد الغني على جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأخير الذي رحل ليقود السد القطري وأكد أنه ساهم بقوة في تحقيق الفريق للثنائية المحلية الموسم الماضي.

ولم يعد عبد الغني عضوا في الجهاز الفني للفريق الأبيض الذي لم يستقر بعد على خليفة فيريرا في مقعد المدير الفني لبطل الدوري المصري.

وقال عبد الغني لإذاعة 9090:"مباراة السوبر التي خسرناها 3-2 ضد الأهلي كانت أسهل مما يمكن فكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة تصل إلى أربعة أو خمسة أهداف لولا ركلة الجزاء التي أهدرها محمود كهربا".

وأضاف "وفي نفس الوقت بعد تسجيل الأهلي للهدف الثالث كنا ممكن أن نخسر بنتيجة كبيرة مثل 6-1 لولا المشكلة التي حدثت بسبب وقوف رمضان صبحي على الكرة".

وعن سبب الهزيمة أمام الأهلي في الدوري ثم الفوز عليه في نهائي كأس أوضح "قبل مباراة الدوري كنا مستهترين بالأهلي وخضنا اللقاء ونحن واثقين من الفوز فمساعد فيريرا حلل لنا أداء الخصم وأظهر لنا نقاط ضعف كثيرة به".

وتابع "بينما قبل نهائي الكأس كان هناك إصرار ا كبيرا من اللاعبين على الفوز وكسر العقدة خاصة أننا سنلعب على بطولة".

وأشاد عبد الغني بحارس الزمالك أحمد الشناوي قائلا:"هو حارس مصر الأول وسيظل حامي عرين لفترة طويلة".

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فيديو اليوم السابع

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