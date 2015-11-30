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استشهاد 3 جنود بجازان إثر اشتباكات مع مسلحين حاولوا التسلل للسعودية

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استشهاد 3 جنود بجازان إثر اشتباكات مع مسلحين حاولوا التسلل للسعودية استشهاد 3 جنود بجازان إثر اشتباكات مع مسلحين حاولوا التسلل للسعودية

استشهد ثلاثة جنود من حرس الحدود السعودى بجازان (جنوب المملكة) على الحدود مع اليمن إثر مواجهة مع عناصر مسلحة حاولت التسلل للمملكة.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية أن رجال حرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان تمكنوا مساء الأحد، من التصدى لمحاولة تسلل عناصر معادية عبر الحدود إلى المملكة باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف عسكرية استهدفت موقعى مراقبة تابعة لحرس الحدود، حيث تم اعتراضهم وتبادل إطلاق النار معهم وإرغامهم على الفرار إلى حيث أتوا.

وأضاف: نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد كل من الجندى أول مرعى عسعوس إبراهيم دراج، والجندى أول محسن محمد أحمد مريدى، والجندى أول أسامة محمد على العامرى.

وتشهد الحدود السعودية الجنوبية مع اليمن من حين إلى آخر اعتداءات ومحاولات تسلل من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المرابطة على الحدود، وتسببت هذه المواجهات فى استشهاد وإصابة العديد من القوات السعودية المدافعة عن الحدود.
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مصر 365

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