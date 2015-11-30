أسباب وأعراض البواسير..أهمها الإمساك المزمن وقطرات دم فى البراز

أسباب الإصابة بالبواسير

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البواسير من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال والنساء، وبالطبع تعد البواسير من الأمراض المزعجة، والتى قد يتطلب علاجها فى بعض الحالات التدخل الجراحى.>عن أهم الأسباب التى تقف وراء الإصابة بمرض البواسير، يقول أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، إن أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالبواسير هى:>التعرض لنوبات متكررة من الإمساك.

العمل فى وظائف تتطلب الجلوس لساعات طويلة، وينصح بضرورة أخذ قسط من الراحة عشرة دقائق من المشى بعد كل ساعتين جلوس.

عدم الحصول على قدر كاف من الأطعمة الغنية بالألياف، والتى تساعد بصورة كبيرة على تنظيم عمل الأمعاء.

إهمال تناول الكمية الضرورية من الماء، والتى لا يجب أن تقل عن لترين يوميا.

أعراض الإصابة بالبواسير

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>تبعًا لرأى إبراهيم عيادة فهناك عدد من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمرض البواسير وأهمها:>- ظهور نزيف دموى عند عملية الإخراج.> - وجود بعض الإفرازات المخاطية من فتحة الشرج.> - الشعور بالحكة والألم عند عملية الإخراج.>- الشعور الدائم بالرغبة فى التبرز وإفراغ الأمعاء.> فى النهاية يؤكد عيادة، ضرورة استشارة الطبيب بصورة فورية، فى حالة ظهور أى من تلك الأعراض التى تشير لمرض البواسير، وعدم إهمالها لفترة طويلة، حتى لا تتضخم البواسير وتصل لمراحل متأخرة.