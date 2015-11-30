أهالى بالشرقية يمنعون أبنائهم من دخول مدرسة لنقص المعلمين

تجمهر أولياء أمور تلاميذ بمدرسة حنورة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية أمام المدرسة، ومنعوا أبنائهم من دخول المدرسة، بسبب عجز المدرسين.

وقال زين الشافعى، أحد أولياء الأمور: أبناءنا يعانون من ضعف التعليم بالمدرسة، ويمر يومهم الدراسى بدون نتيجة، لعدم تحصيلهم العلم ، بسبب ندرة المعلمين بالمدرسة فى جميع التخصصات.

واضاف متولى محمد، من أولياء الأمور، أننا مستمرون فى منع أبنائنا من دخول المدرسة، لحين زيارة وزير التعليم للمدرسة لحل مشاكل التعليم جذريا، خاصة أننا اشتكينا مرارا وتكرارا لكل المسئولين، بداية من مدير إدارة الحسينية ورئيس المركز ووكيل وزارة التعليم وحتى محافظ الشرقية، ولم يعيرنا أحدا اهتمام.