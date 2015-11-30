انتظام فعاليات دورة "الممارسات الزراعية الحديثة" بالشرقية

تواصل الدورات التدريبية للعاملين بمديرية الزراعة بالشرقية، تحت رعاية المهندس علاء عفيفى، وكيل الوزارة، فعالياتها بانتظام، حيث أقيمت اليوم، الاثنين، فعاليات اليوم السابع لدورة الممارسات الزراعية الحديثة لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية وإنشاء الحدائق والتعرف على النباتات المخدرة، والتى تعقد بمديريه الزراعة بالشرقية، والمنعقدة فى الفترة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2015، بالاشتراك مع معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بتنظيم "مارى عزمى" مدير إدارة التدريب.

وقام بإلقاء المحاضرة اليوم الدكتور نائل محمد فوزى، باحث أول بمعهد بحوث البساتين، وموضوعها عن التعرف على نبات الخشخاش والكوكا مع عرض صور لبعض من هذه النباتات، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد المقصود، مدير إدارة البساتين، وعدد من مهندسى الإرشاد والبساتين والمكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية.



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