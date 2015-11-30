أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رفع جلسة استئناف إسلام بحيرى على سجنه 5 سنوات فى ازدراء الأديان للقرار

Google+ Print
رفع جلسة استئناف إسلام بحيرى على سجنه 5 سنوات فى ازدراء الأديان للقرار رفع جلسة استئناف إسلام بحيرى على سجنه 5 سنوات فى ازدراء الأديان للقرار
رفعت محكمة جنح مستأنف القديمة، منذ قليل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من إسلام بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الأديان داخل غرفة المداولة للقرار.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت حكما فى 10 أكتوبر، يقضى برفض معارضة البحيرى، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

وكان محمد عصران أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد بحيري اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية