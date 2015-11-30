رفع جلسة استئناف إسلام بحيرى على سجنه 5 سنوات فى ازدراء الأديان للقرار

رفعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، منذ قليل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من إسلام بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الأديان داخل غرفة المداولة للقرار.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت حكما فى 10 أكتوبر، يقضى برفض معارضة البحيرى، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

وكان محمد عصران أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد بحيري اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.

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