الخطوط القطرية تنوى تعليق رحلاتها الى اوساكا باليابان "لأسباب تجارية"

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين إنها ستعلق رحلاتها المباشرة إلى أوساكا فى اليابان اعتبارا من ابريل من العام القادم "لأسباب تجارية".

ولم تذكر الشركة المزيد من التفاصيل. وفى وقت سابق من العام الحالى قال مصدر قريب من الشركة الخليجية إنها تعيد النظر فى رحلاتها الى اليابان بسبب "خسائر كبيرة" أنحت باللائمة فيها على قيود مفروضة على المطارات.

وكان من المعتقد أن شركة الخطوط الجوية القطرية يساورها قلق بشأن سياسات اليابان المتعلقة بتخصيص الأماكن للطائرات فى مطاراتها والتى تجعل من الصعب تسيير الرحلات فى أوقات من اليوم تحقق فيها أرباحا مجزية.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات إلى اليابان للمرة الأولى برحلة يومية إلى اوساكا فى 2005. ثم أضافت رحلات بين طوكيو وناريتا فى 2010 وبين طوكيو وهانيدا فى 2014.

وذكرت فى بيان اليوم الاثنين أنها ستبقى على رحلاتها التى تنطلق من طوكيو.

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