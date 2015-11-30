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بالصور.. مديرية أمن مطروح تنفذ 44 قرار إزالة لمبانٍ على أرض الدولة

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بالصور.. مديرية أمن مطروح تنفذ 44 قرار إزالة لمبانٍ على أرض الدولة بالصور.. مديرية أمن مطروح تنفذ 44 قرار إزالة لمبانٍ على أرض الدولة
شنت مديرية أمن مطروح حملة إزالة مكبرة للمبانى المقامة على أرض الدولة وبدون ترخيص، تحت إشراف السيد اللواء هشام لطفى، مدير الأمن، واشترك فيها جميع قطاعات المديرية بالاشتراك مع مجلس مدينة مطروح، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 44 قرار إزالة صادرًا من مركز ومدينة مطروح لعدد من المبانى والمحلات بمنطقة الكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن الحملة استهدفت تنفيذ 5 قرارات إزالة لعام 2009 و10 قرارات إزالة لعام 2010 و5 قرارات إزالة لعام 2011 و10 قرارات إزالة لعام 2012 و10 قرارات إزالة لعام 2013 و4 قرارات إزالة لعام 2015.

وأضاف مدير الأمن، أن الحملة أسفرت عن إزالة 11 منزلًا بدون سقف و21 سورًا بمساحات مختلفة و4 جلسات أساس مبانٍ، و8 محلات، مؤكدًا أن جميعها مقامة على أراضى الدولة بدون ترخيص. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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