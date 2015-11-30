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لو ابنِك مريض سكر أعرفى تأثير المرض على نموه وبلوغه

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لو ابنِك مريض سكر أعرفى تأثير المرض على نموه وبلوغه لو ابنِك مريض سكر أعرفى تأثير المرض على نموه وبلوغه
ينقسم مرض السكر إلى نوعين، النوع الأول الذى يصيب الأطفال، بينما النوع الثانى يصيب البالغين، ويعتبر أحد الأمراض التى لها تأثير سلبى على قدرة أجهزة الجسم القيام بوظائفها بكفاءة .

مرض السكر النوع الأول


>تقول الدكتورة هالة العيسوى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، إن الطفل يصاب بمرض السكر من النوع الأول نتيجة لحدوث خلل فى البنكرياس يؤثر على إنتاج كمية الأنسولين الضرورية للجسم.

تأثير مرض السكر على نمو وبلوغ الطفل


>واستكملت الدكتورة هالة قائلة "ينتاب الأم الشعور بالقلق والمخاوف حول تعرض طفلها لبعض الأضرار الصحية نتيجة إصابته بمرض السكر، خاصة عند بلوغه، حيث يساهم ارتفاع مستوى السكر فى الجسم الطفل عن المعدل الطبيعى فى تعرض الطفل مريض السكر لتأخر بلوغه مثل أقرانه.

أهمية ضبط مستوى السكر الطفل لحمايته من مضاعفات السكر


>وتابعت الدكتورة هالة قائلة "يجب على الأم الاهتمام بضرورة مراعاة تنظيم مستوى السكر بجسم طفلها لحمايته من مخاطر الإصابة بمضاعفات السكر، نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى الجسم وكذلك نمو الطفل مريض السكر بصورة طبيعية".

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