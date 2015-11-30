إحالة بلاغ المركز العربي ضد مدير المصري اليوم لنيابة أمن الدولة العليا

أحال النائب العام البلاغ المقدم من شحاته محمد شحاته مدير المركزالعربي للنزاهة والشفافية إلى نيابة أمن الدوله العليا، لإجراء التحقيق فيما ورد به من قائع تتعلق بقيام فتحي أبو حطب مديرمجتمع الويب بالمصري اليوم، بإجراء مكالمة هاتفية مع شخص أمريكي مجهول إبان ثورة 25 يناير تناولا فيها بعض الأمور التي تخص الأمن القومي المصري.

وقال شحاته محمد شحاته إن نيابة أمن الدولة العليا ستبدأ بعد الانتخابات البرلمانية بالاستماع لأقواله لما جاء بالبلاغ ثم تقوم باستدعاء أبو حطب لسماع أقواله ليبين طبيعة هذه المكالمة وحقيقة الشخصية التي كان يتحدث إليها عبرالطرف الآخر وصولا لتكييف الاتهام المسند إليه.