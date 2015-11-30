إسلام بحيري يصل أولى جلسات الاستئناف على حبسه 5 سنوات

وصل منذ قليل لمحكمة جنح مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، المتهم إسلام بحيري، لحضور نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 5 سنوات، على خلفية اتهامه بازدراء الأديان داخل غرفة المداولة.

ولفت دفاع إسلام بحيري، إلى إن حضوره جلسة اليوم وجوبيًا، فإن لم يحضر يتم تأييد الحكم الصادر ضده غيابيًا، ليكون له الحق في درجة تقاضي آخرى قبل الطعن أمام محكمة النقض، وهي المعارضة الاستئنافية.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت حكمًا في الـ 10 من أكتوبر، يقضي برفض معارضة ” بحيري “، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بسجنه 5 سنوات، لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

وكان محمد عصران، قد أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام بحيري، اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.