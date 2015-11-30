مباحث التموين: تورط مسئولين بـ"البترول" فى تهريب وقود بـ2 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين عن تورط مسئولين بشركة التعاون للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول بتهريب سولار وبنزين بقيمة 2 مليون جنيه لصاحب إحدى محطات الوقود بمحافظة بنى سويف بطرق غير مشروعة، وتم تحرير محضر وعرضه على نيابة الأموال العامة، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كانت المعلومات قد وردت للواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تورط مسئولين بشركة التعاون للبترول فى تهريب الوقود، وقام العقيد أحمد خلف رئيس قسم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث التموين بعمل التحريات اللازمة.

وتبين تورط 2 مديرى عموم بشركة التعاون للبترول بتهريب كميات كبيرة من السولار وبنزين بقيمة 2 مليون جنيه لصاحب محطة بالمخالفة، وتمت إحالة المتهمين لنيابة الأموال العامة وأمرت المتهمين برد قيمة الوقود المهرب وحبسهم 15 يوما.

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