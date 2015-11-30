أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النائب حسنى حافظ يلتقى وفدا من محامىِّ الإدارات القانونية بالإسكندرية

Google+ Print
النائب حسنى حافظ يلتقى وفدا من محامىِّ الإدارات القانونية بالإسكندرية النائب حسنى حافظ يلتقى وفدا من محامىِّ الإدارات القانونية بالإسكندرية
التقى النائب حسنى حافظ، بمقر حزب الوفد بالإسكندرية، عددا من ممثلى الإدارات القانونية بجهات وإدارة الدولة بالمحافظة، لعرض مشاكلهم ومطالبهم لرفعها للجهات التنفيذية بالدولة.

وأوضح "محمد زكريا" محامى جامعة الإسكندرية، أن النائب حسنى حافظ، أعلن عن دعمه لقضية استقلال محامىَّ الدولة، مشيرا إلى أنه سيكون أول من يفتح باب النقاش لهذا الموضوع فى أولى جلسات المجلس، مؤكداً على دعمه الكامل لقضية الإدارات القانونية.

وأشار "زكريا" إلى أهمية دور محامىِّ الدولة فى محاربة الفساد فى هذه الأوقات التى تشهد العديد من وقائع الفساد فى الدولة، مؤكدًا أن مطالبهم تتلخص فى تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وإنشاء هيئة مستقلة ليتحقق الاستقلال الذى نص عليه الدستور فى المادة 138، ومساواة بأقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة .

ووصف "محمود القبانى" محامى جامعة الأزهر اللقاء مع "حافظ" بـ"الإيجابى والمجدى"، مشيراً إلى أنه تم نقاش جميع النقاط الهامة التى تمس استقلال محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة وآلية تحقيق الاستقلال، وما هى المعوقات التى يمكن أن تواجه قضية الاستقلال حتى يتم الوصول للهدف الذى يحقق المصلحة العامة.

حضر اللقاء ممثلون عن محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة من جامعة الإسكندرية ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئة البريد، الأوقاف، البحث العلمى، علوم البحار، هيئة التأمينات، هيئة السكة الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الميناء هيئة الصرف الصحى، المياه، هيئة الخدمات الحكومية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365