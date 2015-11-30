النائب حسنى حافظ يلتقى وفدا من محامىِّ الإدارات القانونية بالإسكندرية

التقى النائب حسنى حافظ، بمقر حزب الوفد بالإسكندرية، عددا من ممثلى الإدارات القانونية بجهات وإدارة الدولة بالمحافظة، لعرض مشاكلهم ومطالبهم لرفعها للجهات التنفيذية بالدولة.

وأوضح "محمد زكريا" محامى جامعة الإسكندرية، أن النائب حسنى حافظ، أعلن عن دعمه لقضية استقلال محامىَّ الدولة، مشيرا إلى أنه سيكون أول من يفتح باب النقاش لهذا الموضوع فى أولى جلسات المجلس، مؤكداً على دعمه الكامل لقضية الإدارات القانونية.

وأشار "زكريا" إلى أهمية دور محامىِّ الدولة فى محاربة الفساد فى هذه الأوقات التى تشهد العديد من وقائع الفساد فى الدولة، مؤكدًا أن مطالبهم تتلخص فى تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وإنشاء هيئة مستقلة ليتحقق الاستقلال الذى نص عليه الدستور فى المادة 138، ومساواة بأقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة .

ووصف "محمود القبانى" محامى جامعة الأزهر اللقاء مع "حافظ" بـ"الإيجابى والمجدى"، مشيراً إلى أنه تم نقاش جميع النقاط الهامة التى تمس استقلال محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة وآلية تحقيق الاستقلال، وما هى المعوقات التى يمكن أن تواجه قضية الاستقلال حتى يتم الوصول للهدف الذى يحقق المصلحة العامة.

حضر اللقاء ممثلون عن محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة من جامعة الإسكندرية ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئة البريد، الأوقاف، البحث العلمى، علوم البحار، هيئة التأمينات، هيئة السكة الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الميناء هيئة الصرف الصحى، المياه، هيئة الخدمات الحكومية.

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