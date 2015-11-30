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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة "شرم فى قلوبنا" لدعم السياحة

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة "شرم فى قلوبنا" لدعم السياحة نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة "شرم فى قلوبنا" لدعم السياحة
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس هادر ميتو، رحلات إلى مدينة شرم الشيخ يوم 19 ديسمبر. وذلك فى مبادرة بعنوان "شرم فى قلوبنا" لدعم السياحة فى شرم الشيخ وتشجيع الأعضاء على الرحلات الداخلية فى .

وأكدت سمر شلبى، رئيس النقابة بالإسكندرية، فى بيان اليوم، حرص نقابة مهندسى الإسكندرية كأحد مؤسسات الدولة الهامة، على تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ، دعما لمصر والسياحة التى تمثل أحد أركان الاقتصاد المصرى.

وأوضحت سمر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تهتم بكل القضايا الوطنية، سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة بالإسكندرية.

وأضاف هادر ميتو، وكيل النقابة أن النقابة حريصة على تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ، خاصة فى الوقت الحالى، لنثبت للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان ، كما أن النقابة تقوم بدعم السياحة الداخلية دائما من خلال الرحلات المستمرة، التى تنظمها النقابة لتنشيط السياحة، سواء كانت سياحة ترفيهية أو ثقافية أو بيئية وعلاجية.

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مصر 365

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