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تموين أسيوط يحرر 1533 مخالفة تموينية خلال شهر

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تموين أسيوط يحرر 1533 مخالفة تموينية خلال شهر تموين أسيوط يحرر 1533 مخالفة تموينية خلال شهر
تمكنت مديرية بأسيوط من تحرير 1533 مخالفة تموينية متنوعة على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الجارى.

قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط أن المخالفات التموينية تنوعت مابين تحرير 883 محضر للمخابز المتعاقدة بالمنظومة و217 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و87 محضر مواد بترولية وبوتاجازو73 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و53 محضر محرر لتجار تموينيين و39 محضر عدم صلاحية و80 محضر شهادة صحية و43 محضر بيع سلع بأزيد من السعر المعلن و33محضر بالأسواق ومحاضر أخرى موضحاً أن المخالفات كانت على مستوى كافة مراكز المحافظة.

وأوضح صالح أنه تم استلام مكتب تموين المنشأة الكبرى بعد الإنتهاء من بنائه وجاري توصيل المرافق له لخدمة أبناء القرية والعزب المجاورة لها.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمستودعات طبقاً لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتشديد الرقابة للحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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مصر 365

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