قريباً.. تجارب على دواء سكر شهير قد يصل نظرياً بعمر الإنسان إلى 120 عاما

أكد بحث طبى جديد أشرف عليه علماء من معهد بوك لأبحاث السرطان فى أمريكا، أن أحد الأدوية الشهيرة لعلاج مرض السكر من النوع الثانى قد يساعد الأشخاص البالغين على أن يتمتعوا بصحة جيدة، ويساهم نظرياً فى أن يصل عمرهم إلى 120 عاماً.

وتعرف المادة الفعالة لهذا العقار الشهير باسم "ميتفورمين metformin"، ومن المنتظر أن يتم إجراء التجارب الإكلينيكية خلال شهور قليلة، مع ظهور توقعات كبيرة بفاعليته فى علاج مرض الزهايمر وشلل الرعاش والكثير من الأمراض الأخرى، وذلك بعد أن أثبتت التجارب الحيوانية أنه ساهم بشكل ملحوظ فى تمديد عمرهم الافتراضى.

وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الضوء الأخضر مؤخراً لبدء نفس التجارب على الإنسان، وأكد الباحثون أنه فى حال نجاحها، فإن الشخص الذى يبلغ من العمر 70 عاماً سوف يتمتع بنفس الخواص البيولوجية لشخص فى الخمسين من عمره، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أنه إذا تمكن العلاج الجديد من استهداف عملية الشيخوخة وإبطاء حدوثها، فإن ذلك سوف يساهم فى تأخير الإصابة بجميع الأمراض المرتبطة بها، وهو ما سيعد طفرة طبية كبيرة.

وأضاف الباحثون أن الفاعلية الكبيرة لعقار ميتفورمين ترجع إلى فاعليته فى تعزيز أعداد جزيئات الأكسجين داخل الخلايا، وبالتالى تعزيز قوتها وتحسين قدرتها على أن تبقى على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.

الجدير بالذكر أن فريقا من الباحثين بجامعة كارديف البريطانية قد أكدوا عبر تجاربهم فى العام الماضى، أن عقار الميتفورمين يساعد نظرياً مرضى السكر على أن يعيشوا لفترة أطول، وهو خلاف المتعارف عليه فى الأوساط الطبية بشأن هؤلاء المرضى، والذين يتعرضون بشكل كبير للوفاة نتيجة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى.

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