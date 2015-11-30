سيدة تتهم زوجها باغتصاب ابنتها فى العمرانية.. والنيابة تتنظر التقرير الطبى

طلبت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء الجنسى على نجلتها البالغة من العمر 9 سنوات للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أعدت النيابة مذكرة لعرض الطفلة على الطب الشرعى لبيان ما إذا كان قد وقع عليها اعتداء جنسى من عدمه.

وأفاد مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحريات النيابة وتقرير الطب الشرعى حول الواقعة، سيحددان ما إذا كان هناك اعتداء جنسى وقع على الطفلة من عدمه، وأنه حتى الآن لم توجه تهمة هتك العرض لحارس العقار، ولم يصدر قرار بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات الأولية التى باشرها محمد خيرى وكيل أول النيابة، احتمالية كيدية البلاغ، لوجود خلافات بين ربة المنزل وزوجها المتهم والذى يعمل حارسا عقار بمنطقة الطالبية، وأن المتهم لديه إيصالات أمانة ضد زوجته عاجزة عن سدادها، بالإضافة إلى تضارب أقوال ربة المنزل مع أقوال ابنتها الصغيرة البالغة 9 سنوات.

وتعود بداية الواقعة حينما حررت ربة منزل بلاغاً بقسم شرطة الطالبية، اتهمت فيه زوجها البالغ من العمر 47 عاماً بالتعدى الجنسى على طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات مستغلاً غيابها، وأن الطفلة أخبرتها بالواقعة ما دفعها لتحرير محضر ضده.