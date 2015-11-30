حريق بشقة سكنية بمدينة نصر ووصول 4 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران

نشب حريق بالطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بشارع حافظ بدوى بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان فى محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل ضباط الإدارة وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وسلم هيدوروليكى ليتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات لإخماد الحريق.

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