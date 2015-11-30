إصابة تاجر أخشاب و4 من أفراد عائلته فى حريق بمدخل عقار بالإسكندرية

أصيب تاجر أخشاب، و4 من أفراد عائلته، إثر اندلاع حريق بمدخل العقار الخاص بهم فى كرموز بالإسكندرية، أثناء محاولة السيطرة على النيران .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم كرموز بنشوب حريق فى العقار رقم 1 شارع الجارم.

إنتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإطفائها، بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من ثمانية طوابق علوية ملك "عادل .خ. م " - 52 سنة تاجر أخشاب مقيم بذات العقار، ونشوب الحريق بعدد من الأبواب والشبابيك المخزنة بمدخل العقار، مما أدى لإحتراق بعضها.

بسؤال مالك العقار، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك بمدخل العقار، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، تم نقل المصابين لمستشفى رأس التين للعلاج، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز لسنة وجارى العرض على النيابة.