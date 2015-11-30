الخرطوم تنفى وجود توتر فى العلاقات مع جوبا

نفت وزارة الخارجية السودانية وجود توتر فى العلاقات بين الخرطوم وجوبا.وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق- فى تصريح صحفى الاثنين- أن السودان أكثر الدول حرصا على إقامة علاقات طبيعية وصحية مع جنوب السودان، مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأوضح السفير الصادق أنه لم يرد لوزارة الخارجية السودانية حتى الآن أى تفاصيل من سفارة الخرطوم بجوبا، حول حادثة السرقة التى تعرض لها منزل الملحق العسكرى لسفارة السودان بجوبا مؤخرا.

وكان سفير السودان بدولة الجنوب قد أشار إلى أن حادثة السرقة التى تعرض لها منزل الملحق العسكرى السودانى بجوبا عادية، ولم يصب أحد من أفراد أسرته، لافتا إلى أن السفارة حررت محضرا بالواقعة لدى الجهات المسئولة فى جوبا وأبلغت وزارة الخارجية بجنوب السودان.

>