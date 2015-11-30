أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإحصاء: 98 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل والخارج

Google+ Print
الإحصاء: 98 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل والخارج الإحصاء: 98 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل والخارج

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان بالداخل سيصل إلى 90 مليون نسمة في السادس من ديسمبر يوم الأحد القادم ، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج وفقا لبيانات وزارة الخارجية يبلغ نحو 8 ملايين نسمة .

وأوضح الجندي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن عدد سكان مصر بلغ 98 مليونا و 960 ألفا و 843 نسمة ، ووفقا للساعة السكانية للجهاز سيتم اكتمال عدد السكان بداخل مصر إلى 90 مليونا الأسبوع القادم .

ولفت إلى أن محافظة القاهرة ما زالت تستحوذ على أعلى عدد من السكان والذي بلغ حتى الآن 9.437 مليون نسمة ، يليها محافظة الجيزة 7.755 مليون نسمة ، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بعدد 6.629 مليون نسمة.

وأضاف الجندي، أن محافظة الدقهلية جاءت في المركز الرابع بعدد 6.332 مليون نسمة، ثم محافظة البحيرة بعدد 6.261 مليون نسمة والمرتبة السادسة لمحافظة المنيا بعدد 5.603 مليون نسمة ثم في المرتبة السابعة محافظة قليوبية بعدد سكان 5.444 مليون نسمة، يليها محافظة الإسكندرية بنحو 5.091 مليون نسمة ،ثم محافظة الغربية في المرتبة التاسعة بعدد 5.053 مليون نسمة ، والمرتبة العاشرة لمحافظة سوهاج بعدد 4.996 مليون نسمة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت أقل المحافظات عدد للسكان بنحو 175.406 ألف نسمة ، يليها الوادي الجديد بعدد 242.334 ألف نسمة ثم محافظة البحر الأحمر بنحو 371.098 ألف نسمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية