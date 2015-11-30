الإحصاء: 98 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل والخارج

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان مصر بالداخل سيصل إلى 90 مليون نسمة في السادس من ديسمبر يوم الأحد القادم ، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج وفقا لبيانات وزارة الخارجية يبلغ نحو 8 ملايين نسمة .

وأوضح الجندي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن عدد سكان مصر بلغ 98 مليونا و 960 ألفا و 843 نسمة ، ووفقا للساعة السكانية للجهاز سيتم اكتمال عدد السكان بداخل مصر إلى 90 مليونا الأسبوع القادم .

ولفت إلى أن محافظة القاهرة ما زالت تستحوذ على أعلى عدد من السكان والذي بلغ حتى الآن 9.437 مليون نسمة ، يليها محافظة الجيزة 7.755 مليون نسمة ، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بعدد 6.629 مليون نسمة.

وأضاف الجندي، أن محافظة الدقهلية جاءت في المركز الرابع بعدد 6.332 مليون نسمة، ثم محافظة البحيرة بعدد 6.261 مليون نسمة والمرتبة السادسة لمحافظة المنيا بعدد 5.603 مليون نسمة ثم في المرتبة السابعة محافظة قليوبية بعدد سكان 5.444 مليون نسمة، يليها محافظة الإسكندرية بنحو 5.091 مليون نسمة ،ثم محافظة الغربية في المرتبة التاسعة بعدد 5.053 مليون نسمة ، والمرتبة العاشرة لمحافظة سوهاج بعدد 4.996 مليون نسمة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت أقل المحافظات عدد للسكان بنحو 175.406 ألف نسمة ، يليها الوادي الجديد بعدد 242.334 ألف نسمة ثم محافظة البحر الأحمر بنحو 371.098 ألف نسمة.