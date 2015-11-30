بالصور.. "بودى جارد" يعتدى بالضرب المبرح على طالب داخل مول بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتى التحقيق فى واقعة اعتداء "بودى جارد" على طالب بالضرب المبرح داخل مول شهير بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات. وحرر محضرا بالواقعة برقم 51564 إدارى مدينة نصر.

>بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "محمد بكر" طالب بكلية الحقوق، يفيد فيه تعرضه للضرب على يد "بودى جارد"، بسبب مشادة كلامية بينهما لمنعه من دخول مول شهير بمدينة نصر، وأضاف الطالب أن أمن المول منعه من الدخول وأخبره بالتوجه إلى بوابة اخرى، وعندما توجه إلى البوابة الأخرى، منعه "بودى جارد" من الدخول بحجة عدم السماح للشباب بدخول المول فى ذلك اليوم، وأنه مخصص للعائلات، وعندما طلب منه المجنى عليه إبلاغ المدير المشرف بأنه يرغب فى دخول المول لحجز "كافيه" لاقامة مناسبة به، تعدى عليه "البودى جارد" بالضرب المبرح، وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فى يده حتى تدخل المارة وانقذوه منه.

>وأضاف أنه ظل 4 ساعات كاملة فى نقطة شرطة المول لتحرير المحضر، إلا أن أفراد الامن سمحوا للبودى جارد بالانصراف ولم يقبضوا عليه.

>



>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });