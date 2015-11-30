سقوط أخطر تاجر مخدرات تخصص فى ترويج الهيروين على طلاب الجامعات بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة بالجيزة، والذى تخصص نشاطه فى ترويج الهيروين على طلاب الجامعات، حيث تم ضبطه أثناء قيادته سيارة ملاكى وبحوزته 302 تذكرة هيروين، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد الصعيدى، معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد باتجار "ثروت.ش"، 30 سنة، عاطل، بالمواد المخدرة وترويجها على طلاب الجامعات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقيم بمحافظة الفيوم وأنه يجلب المواد المخدرة لبيعها لعملائه بالجيزة.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى ماركة "فيرنا" وبحوزته 302 تذكرة هيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على طلاب الجامعات، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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