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باسم مرسي: امتلك عروضا من فرق أخرى.. ولن ألعب في مصر لغير الزمالك

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باسم مرسي: امتلك عروضا من فرق أخرى.. ولن ألعب في مصر لغير الزمالك باسم مرسي: امتلك عروضا من فرق أخرى.. ولن ألعب في مصر لغير الزمالك

قال باسم مرسي لاعب الزمالك إنه يمتلك عدة عروض من فرق ترغب في التعاقد معه منذ مطلع الموسم الحالي وأنه لن يلعب في لغير القلعة البيضاء.

وفرضت إدارة الزمالك غرامة مالية على مهاجم منتخب مصر لنشره بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وهو ما تم منعه من قبل النادي.

ونشبت أزمة في وقت سابق بين مرسي وبين مرتضى منصور رئيس النادي عقب مباراة النجم الساحلي في الكونفدرالية سببها اعتراض الأول على غرامة علي جبر الذي تعرض للطرد في بداية اللقاء.

وصرح مرسي وقتها أنه سيرحل عن الفريق قبل أن تهدأ الأمور بالتصالح بينه وبين رئيس النادي الذي قرر الأحد فرض غرامة مالية جديدة على اللاعب بسبب مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية.

وقال لاعب الإنتاج الحربي السابق لقناة صدى البلد:"أنا أحب الزمالك جدا ولن أتركه أبدا إلا إذا جاءني عرضا من فريق كبير يليق بالنادي وبباسم مرسي".

وأضاف "لدي عرضوا منذ بداية الموسم. ولن ألعب في مصر لغير الزمالك".

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