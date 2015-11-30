إطلاق الشعار الجديد للهيئة الاتحادية للمواصلات

نظمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمام مقرها الرئيس احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 44 للدولة تحت شعار «روح الاتحاد».

شهد الحفل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بحضور المدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين للقطاعات وعدد كبير من موظفي الهيئة، وتضمنت الاحتفالات باليوم الوطني اطلاق الشعار الجديد للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

ورفع النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 44 للدولة، مؤكداً أهمية هذه المناسبة التي تعيشها الدولة في ظل تلاحم القيادة مع الشعب والتي تمثل رمزاً للوفاء للوطن وقيادته وكان الاحتفال قد بدأ بعزف الفرقة الموسيقية للنشيد الوطني وتخلل الاحتفال عروض للفرقه الشعبية، وتجول كبار المسؤولين في مكان الاحتفال، حيث تم عرض العديد من المعروضات التراثية والمأكولات الشعبية التي تعكس تاريخ وتراث الدولة.