«الاتحادية العليا»: الإمارات حققت إنجازات مبهرة

نظمت المحكمة الاتحادية العليا احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ44 للدولة وذلك تعبيراً عن الحب والوفاء والولاء لهذا الوطن واعترافا بجميله.

حضر الاحتفال الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقاضي سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وقضاة المحكمة وعدد من أعضاء السلطة القضائية وموظفي المحكمة وجانب من الضيوف.

وهنأ عبدول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

من جهته ألقى القاضي شهاب الحمادي كلمة ذكر فيها مكانة الإمارات العالية وقيادتها الرشيدة وما تحقق على أيديهم من إنجازات مبهرة، فيما ألقى المستشار محمد الحمادي قصيدته بهذه المناسبة تغنى فيها بحب الوطن.

وتضمن الحفل رقصات شعبية بمشاركة من طالبات مدرسة حليمة السعدية للتعليم الأساسي وأوبريت نظمته مدرسة موزة بنت بطي للطالبات بمشاركة مدرسة الباهية للطلاب والذي عبر عن تاريخ الإمارات وشهداء الدولة الأبرار، حيث تفاعل معهم الحضور واستمتعوا بأداء الطلاب إضافة إلى فقرات استعراضية تراثية قدمتها فرقة العيالة.