خيرية الشارقة تطلق مبادرات بـ5 ملايين

اطلقت جمعية الشارقة الخيرية حزمة من المبادرات الخيرية والانسانية، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والاربعين ويوم الشهيد، حيث شملت هذه المبادرات العديد من المجالات منها تفريج كربة، ومبادرة مسكني راحة بالي، ومبادرة علاج المرضى، بالاضافة الى مبادرة شتاء دافئ.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية صباح امس بمقر الجمعية، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة ويوم الشهيد، وذلك بحضور المستشار سلطان بن بطي المهيري امين عام المجلس التنفيذي لامارة الشارقة .

إنجازات

وكشف الراشدي أن الجمعية حققت خلال النصف الاول من العام الجاري انجازات خيرية بقيمة 115 مليون درهم، شملت العديد من المشاريع التنموية والحملات الاغاثية وكفالة الايتام في مختلف بلدان العالم كما شملت آلاف الاسر من المتعففين داخل الدولة.

وقالت عائشة الحويدي رئيسة اللجنة النسائية بالجمعية رصدت الجمعية مليونا و700 الف درهم لهذه المبادرة، منها 500 الف درهم لتفريج كربة نحو 50 حالة من المسجونين، ومليون و200 الف درهم لسداد مستحقات ايجارية استفادت منها 165 اسرة، مليون ونصف المليون درهم لتوفير العلاج واجراء التدخلات الجراحية لاكثر من 88 حالة مريضة و رصدت الجمعية مبلغ مليون درهم يستفيد منه حوالي 1500 فرد من المستحقين.